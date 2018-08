Täglich pendeln 12.000 Niederbayern nach München

Stefan Gruber von den Grünen in Landshut - er arbeitet in München - hatte da gleich mal einen Tipp parat: "Ab Freising mit der S 8, an der Haltestelle Besucherpark umsteigen auf die S 1 Feldmoching (U2). Diese S-Bahn hält nicht in Johanneskirchen, Englschalking und Daglfing und ist dann relativ schnell am Marienplatz. Ist leider in keiner Streckenabfrage zu ersehen. Mehrzeit waren es jetzt 35 Minuten", gab er allen Pendlern mit auf den Weg. Er sagt jedoch: "Es gab kein Chaos." Gruber startete mit dem Zug von 6.47 Uhr in Landshut aus - und kam relativ entspannt in München an. "Der Anschluss funktionierte problemlos", sagt er.