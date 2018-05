So verkehrt die SOB:

Bei der SOB gibt es morgens und nachmittags einzelne Züge, die komplett zwischen Mühldorf und München Hbf fahren und an allen Stationen halten. Die anderen Züge verkehren nur zwischen Mühldorf und Markt Schwaben. Die Fahrgäste haben Anschluss an Busse, die ohne Halt direkt zwischen Markt Schwaben und Ostbahnhof (Haltestelle an der Friedenstraße) fahren. Weil die durchgehenden SOB-Züge stark ausgelastet und auch die Buskapazitäten beschränkt sind, empfiehlt die SOB ihren Fahrgästen, möglichst über Landshut bzw. Rosenheim zu fahren. Die Fahrkarten werden auf den Umleitungsstrecken ohne Aufpreis anerkannt.