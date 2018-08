Peinlicher Moment bei ihrem Auftritt Verwirrung auf der Bühne: Britney Spears vergisst, wo sie ist

Dumm nur, dass sie ihr Mikrofon dabei nicht ausgeschaltet hat. So konnten die 57.000 Zuschauer deutlich hören, wie Spears "Wo sind wir?" fragte. Glücklicherweise war der Background-Tänzer bestens über den Standort informiert und der "Baby One More Time"-Star konnte kurze Zeit später ihre Fans mit "Was geht ab, Brighton Pride!" begrüßen. Trotz unzähliger Videoaufnahmen von dem Malheur, die sofort im Internet auftauchten, nahmen es die meisten Fans mit Humor. "Es ist schwierig für Amerikaner, sie denken, die ganze Insel sei London", twitterte ein Besucher.