"PBB"-Dritter im Interview Alphonso Williams: Schlampen-Spruch, Tabuthemen und Best Buddies

Vom "DSDS"-Sieger zum Drittplatzierten bei "Promi Big Brother": Im TV-Container schaffte es Alphonso Williams (56, "What Becomes Of The Broken Hearted") alias Mr. Bling-Bling für ihn selbst überraschend ins Finale, wie er im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news verraten hat. Darin erklärt der 56-jährige Sänger auch, warum ihm der Sextalk von Chethrin Schulze und Katja Katja Krasavice auf den Geist ging und weshalb er zwar ohne Preisgeld, aber dafür mit einem tollen Kumpel aus dem Container gekommen ist.