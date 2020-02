Sozialwohnungen am Nockherberg

Wo werden die geförderten Wohnungen gebaut? Im Rahmen eines Bürgerdialogs hatte sich eine Mehrheit der Teilnehmer dafür ausgesprochen, dass die geförderten Wohnungen überall im Neubaugebiet verteilt werden. Das heißt: Sie entstehen an der Regerstraße – gegenüber von McDonalds – sowie in Richtung der Rückhäuser an der Pöppelstraße (Nockherberg Süd und Nockherberg Mitte). Im Welfengarten gibt es geförderten Wohnraum an der Verlängerung der Senftlstraße. Im selben Gebäude entsteht auch eine Kita, eine von vier Kindertageseinrichtungen im Gebiet. An der Falkenstraße sind die Sozialwohnungen über einen Supermarkt gegenüber der Einmündung zur Albanistraße geplant.

Und der Rest der Wohnungen? Hausieren geht die Hausbau mit den günstigeren Wohnungen jedenfalls nicht. 290 Wohnungen im Welfengarten will das Unternehmen selbst behalten. Das neue Viertel am Nockherberg solle "kein Luxusquartier" werden, hieß es einst von dem Unternehmen. Inzwischen ist der Verkauf der sogenannten frei finanzierten Wohnungen angelaufen. Oder besser: fast schon wieder beendet.

Neues Viertel am Nockherberg: "Kein Luxusquartier"

Die Wohnungen am Alten Eiswerk sind der Bayerischen Hausbau zufolge nahezu alle verkauft. "Bei Nockherberg Mitte haben wir knapp 80 Prozent und bei Nockherberg Süd über die Hälfte der Wohneinheiten verkauft", sagt eine Sprecherin.

An der Regerstraße stehen derzeit unter dem Namen "Am Nockherberg Mitte" 43 Wohneinheiten von 36 bis 140 Quadratmetern zum Verkauf. Der Preis: mehr als 12.000 Euro pro Quadratmeter. Diese Wohnungen liegen natürlich nicht direkt an der Straße, sondern im autofreien Innenbereich des Geländes.

Luxuswohnungen an der Hochstraße

Das Baufeld an der Hochstraße hat die Bayerische Hausbau im vergangenen Jahr an einen Investor aus Hamburg verkauft. Der will dort 185 Luxuswohnungen errichten. Ab 420.000 Euro (für mickrige 28 Quadratmeter) aufwärts können "Culture Apartments für Singles", "Town Residences" für Familien oder Penthäuser erworben werden. "Unvergleichlich wertvoll, beeindruckend und anregend, begehrenswert und zugleich beruhigend – wenn man sie besitzt", heißt es auf der Projektseite "Hoch der Isar".

Sobon-Regeln gelten nicht für Nockherberg

Warum gibt es nicht mehr günstigen Wohnraum? 2017 hat der Stadtrat neue Sobon-Regeln beschlossen. Seither müssen Bauherren auf Münchner Boden höhere Abgaben für die soziale Infrastruktur zahlen. Zudem müssen sie neben Sozialwohnungen zehn Prozent "Preisgedämpfte Mietwohnungen" schaffen. Da die Beschlüsse für den Nockherberg schon vorher gefasst wurden, gelten diese neuen Regeln in dem Neubaugebiet nicht.

Sozialwohnung: Für wen?

Wie kommt man an eine Sozialwohnung? 20 Prozent der geförderten Einheiten entfallen auf sogenannte Wohnungen der Einkommensorientierten Zusatzförderung (EOF): Wohnungen, deren Mieter vom Sozialamt einen Zuschuss für die Miete erhalten. Aus diesem Grund werden auch die Wohnungen selbst im Immobilienportal des Amts für Migration und Wohnen, Sowon, inseriert. Mieter, die von Einkommen und Haushaltsgröße für ein Angebot infrage kommen, können sich dann dort um die Wohnungen bewerben. Erhalten sie den Zuschlag, zahlen sie in der Erstvermietung eine vom Amt festgelegte "höchstzulässige Miete". Das Haushaltseinkommen wird regelmäßig überprüft – und die Förderung gegebenenfalls angepasst.

Wohnungen für Normalverdiener

Was ist mit Familien oder Normalverdienern? Zehn Prozent der geförderten Wohnungen, also etwa 36, entfallen auf Wohnungen, die nach dem München-Modell vergeben werden. Sie sollen tragbare Mieten für Münchner mit mittlerem Einkommen oder junge Familien garantieren. Beim Amt für Migration und Wohnen erhalten Münchner, die die Einkommensgrenzen nicht überschreiten, eine Bescheinigung.

Vermieter von München-Modell-Wohnungen schreiben ihre Inserate in der Regel selbst aus. Am Nockherberg wird man diese Inserate wohl vergeblich suchen.

Denn, wie die Bayerische Hausbau schreibt, "errichten wir 30 Wohnungen im München Modell, die wir unseren Mitarbeitern angeboten haben."

