Für den geschmacklichen Biertest hat Paulaner sich ein Labor sowie einen anliegenden Verkostungsraum zugelegt. Dieser liegt auch weit genug entfernt von dem Sudhaus. "Eine klare Luft ist unglaublich wichtig, um die Sinne nicht zu beeinflussen", sagt Ulrich Schmidt, Leiter des Qualitätsmanagements.

Getest wird allein. Dafür gibt es eine Art Wahlkabine, in der es ganz leise ist. Durch eine Luke werden den Testern die Biersorten nummeriert und in braunen oder schwarzen Gefäßen durchgereicht. Durch die farbigen Gläser und durch ein blaues Licht, das die Kabine ausleuchtet, lässt sich die Farbe des Bieres nicht erkennen und so kann nur mithilfe von Geruch- und Geschmacksinn beurteilt werden. Ein Deckel behält den Geruch im Glas. In einen Tablet-Computer trägt jeder Tester seine Ergebnisse ein.

In der Regel wird kurz vor dem Mittagessen getrunken, um den Geschmackssinn optimal zu nutzen. "Zwischen 9 und 11 Uhr sind die Geschmacksnerven am sensibelsten", so Schmidt. Schon zu viel Deo oder zu intensives Rasierwasser können das Ergebnis verfälschen. Zwischen jeder Probe muss der Mund mit Wasser neutralisiert werden. Der Unterschied zur Weinprobe: Bitter schmeckt man hinten an der Zunge. Deshalb wird das probierte Bier nicht ausgespuckt, sondern runtergeschluckt.

Biertest auf der Wiesn

Ein Highlight, auch für die routinierten Tester, ist kurz vor der Wiesn oder dem Nockherberg, wenn das neue Wiesn- oder Starkbier vorgestellt wird.

Auch die Konkurrenz wird geschmacklich strengstens überwacht. So wird zum Beispiel zur Wiesn das Bier der anderen im Verköstigungsraum genau inspiziert. "Es interessiert uns dann einfach, wie das eigene Bier im Vergleich zu den anderen schmeckt", so Hübner. Der aussagekräftigste Test sei aber immer noch der von frischem Bier aus dem Zapfhahn. Und so geht es Jahr für Jahr für die Qualitätssicherung auf die Wiesn in die Zelte der anderen Brauereien. "Wir holen dann das Bier aus den Zelten der anderen und führen eine Verkostung auf dem Oktoberfest durch", sagt der Leiter der Qualitätssicherung.

Ein kritischer Blick aufs Glas: Biertester Markus Hübner und Braumeisterin Susanne Weber bei der täglichen Bierprobe. Foto: sampics-paulaner

Und obwohl Hübner Tag für Tag mit Bier zu tun hat, hat er sich noch nicht daran satt getrunken. "Man trinkt auch noch zuhause gern in geselliger Runde." Das muss der Biertrinker aus Leidenschaft auch: Abgesehen von den täglichen Verkostungen am Vormittag herrscht bei Paulaner ein striktes Alkoholverbot.

