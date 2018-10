Denn Kienle, der schwächere Schwimmer, lag nur fünf Sekunden hinter Lange. Binnen kurzer Zeit und einigen weiteren Kilometern auf dem Rad änderten sich die Vorzeichen aber schlagartig. Für Kienle war der achte Auftritt auf Hawaii gelaufen, noch bevor es richtig ernst wurde. In seiner Paradedisziplin wollte der Mann aus Mühlacker attackieren, einen Vorsprung von 10 Minuten plus X Minuten auf den Super-Läufer Lange rausfahren. Ein Defekt am Hinterrad machte den Plan zunichte, die körperliche wurde auch zur sicht- und spürbaren mentalen Qual. "Eine schwere Zeit", kommentierte Trainer Lubos Bilek.

Rivalen von Patrick Lange ohne Chance

Andere Deutsche fuhren neben Lange auf den 180,2 Kilometern vorn mit, darunter auch der 30-jährige Freiburger Clavel, der sich beim Ironman im April in Südafrika als Dritter für die WM qualifiziert hatte. Und der 29 Jahre alte Lichtenfelser Lange-Teamkollege Andreas Dreitz, dessen gleichmäßig-druckvollen Tritt der alte und neue Champion auch clever nutzte, um zu Beginn des zweiten Teilabschnitts die Lücke zu den erwarteten "Überradfahrern" nicht zu groß werden zu lassen. "Geilste Sau der Welt, ohne ihn wäre das nicht möglich gewesen. Er hat mich nach vorne gefahren", lobte Lange seinen Teamkollegen.

Rivalen wie der Australier Cameron Wurf, der seinen Radrekord vom Vorjahr in 4:09:36 Stunden noch einmal um mehr als drei Minuten bei fast windfreien Bedingungen verbesserte, waren keine Gegner, wenn es um den Sieg nach insgesamt 226 Kilometern ging - und jetzt erst Langes Part kam. Kappe falsch herum auf dem Kopf, immer wieder neue Wasserschwämme zur Kühlung unter dem Anzug - Lange rannte los und die Konkurrenz wie vor einem Jahr Grund und Boden.

2016 hatte er in 2:39:45 Stunden bereits den bis dahin schnellsten je bei einer WM auf Hawaii gelaufenen Marathon hingelegt, als er Dritter geworden war. 2017 stellte er bei einem Sieg erstmals den Streckenrekord auf. Diesmal machte Lange auf den ersten 8,5 Kilometern neun Plätze gut, nach 16 Kilometern überholte er auch noch Wurf und übernahm erstmals im Rennen die Führung im Rennen. Wurf, einst als Ruderer bei Olympia und auch ehemaliger Radprofi, klatschte den Deutschen respektvoll ab. 26 Kilometer später war der erneute Triumph perfekt und die Bühne für den nächsten emotionalen Höhepunkt mit dem Heiratsantrag im Flitterwochenparadies bereitet.