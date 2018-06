Patienten ausgenommen Diebischer Pfleger: Haft für Wiederholungstäter

Peter S. hatte – strafmildernd – gestanden, dass er in vier Fällen pflegebedürftige Kunden der Johanniter-Unfall-Hilfe bestohlen hat. Dazu kam als fünfte Tat die Unterschlagung seiner Berufskleidung bei seinem vorherigen Job beim Malteser Hilfsdienst.

Der Staatsanwalt hatte vier Jahre und sechs Monate Haft, die Verteidigung zwei Jahre weniger gefordert. Beide Seiten kündigten an, die Urteilsbegründung zu studieren und eventuell in Revision zu gehen.