Mein Name ist Armin Wunder, ich bin Hausarzt und ich mache Fehler", sagt der Allgemeinmediziner und schiebt gleich hinterher: "Das ist ein Statement, klar." In seiner Praxis in Frankfurt am Main gehört es zum guten Ton, zuzugeben, wenn etwas schief lief. Da muss der Chef mit gutem Beispiel vorangehen.