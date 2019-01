Pastell, Print und Natürlichkeit Guido Maria Kretschmer: Das sind seine Wohntrends für 2019

Lässt Ihnen Ihr Mann Frank in Sachen Einrichtung komplett freie Hand?

Kretschmer: In bestimmten Dingen lässt Frank mir freie Hand, aber generell sind wir auch in diesem Bereich ein gutes Team. Über die Jahre hinweg habe ich gelernt, dass es gut ist, das Thema Einrichtung auch mal ihm alleine zu überlassen. Er bringt die von mir entworfenen Möbel oft in einen anderen Zusammenhang und kombiniert Dinge neu - das finde ich immer spannend und ich lasse mich gerne überraschen. Trotzdem bin ich doch eher derjenige, der zuhause immer mal wieder gerne etwas umgestaltet. Ich schiebe dann Dinge von A nach B, verändere Arrangements und zum Glück spielt Frank da auch ohne Murren mit. Manchmal fragt er nur: "Guido, wo ist denn jetzt der Schrank hingekommen?" und ich denke: "Gut, dass er an meiner Seite ist."

Was kommt Ihnen auf keinen Fall ins Haus?

Kretschmer: Ich möchte nichts in unserem Zuhause haben, was zu grell, zu laut oder schlecht gemacht ist. Zudem ist mir Nachhaltigkeit sehr wichtig und dass die Möbel unbedingt unter guten Bedingungen produziert werden. Auf keinen Fall kommen mir Dinge ins Haus, die nicht gut verarbeitet sind und eine schlechte Qualität haben. Generell muss jedes Teil einen Sinn machen, seinen Platz haben und zu mir passen.

Haben Sie einen ultimativen Wohntraum, den Sie sich noch erfüllen wollen? Ein Schloss in Frankreich, eine Farm in Afrika oder eine Villa in Beverly Hills?

Kretschmer: Ich würde sagen, dass sich glücklicherweise eigentlich alle meine Träume schon erfüllt haben. Ein Haus in Beverly Hills brauche ich gar nicht. Mir reicht eine Wohnung um die Ecke oder ein kleines, hübsches Häuschen auf dem Land. Damals, als ich noch ganz klein gewohnt habe, war es mir immer wichtig, hübsch zu wohnen. Wenn Freunde zu Besuch kamen, konnten sie immer in schöner Bettwäsche schlafen und von gutem Porzellan essen, denn ich dachte schon immer: "Auch wenn du wenig Geld hast, Guido, wenn die Teller schön sind, ist egal was draufliegt." (lacht).

Gibt es einen Promi, mit dem Sie gerne mal die Häuser tauschen würden?

Kretschmer: Ich würde gerne mal vier Wochen im Haus von Michael Douglas auf Mallorca leben. Er dürfte in dieser Zeit auch gerne bei mir einziehen. Außerdem kann ich mir gut vorstellen, mal privat bei Anouska Hempel zu sein. Sie ist eine bekannte Innenarchitektin aus England - in ihrer Wohnung gibt es sicher viel zu entdecken. Auch bei der Queen in Windsor Castle würde ich gerne mal vorbeischauen, um zu sehen, wie es da so aussieht. Ansonsten mache ich es mir zu Hause aber so, wie ich es gerne mag und möchte deshalb eigentlich mit niemandem tauschen.