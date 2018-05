Sadig M. leidet an einer paranoiden Schizophrenie. Von Richter Reiter auf die Diagnose angesprochen, äußerte M. jedoch Zweifel, "dass das eine Krankheit ist". Sein Name stehe in der zweiten Sure des Korans. Daher habe er schon als Kind gewusst, dass er von "göttlichen Weihen" sei. Fakt ist, dass der zuletzt wohnsitzlose M. am frühen Morgen des 22. Juli zwei junge Passanten mit einer Schere bedrohte und Bargeld forderte.