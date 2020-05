Mit dem Deutschen Theater kehrt die Band dieses Wochenende quasi an den Anfang ihrer Karriere zurück: Im Theater begleitete die Band 1998 wochenlang musikalisch die Lido-Show aus Paris. Das Konzert am Sonntag steht unter dem Motto "Ein Muttertags-Special: Lieder von unterwegs für zuhause". Man darf also sehr gespannt sein, wohin Quadro Nuevo uns am Muttertag mitnimmt!