Jedenfalls hat Maxi Pongratz im Hofbräuhaussaal abgeräumt, weil er aufpeitschende Stimmung und Alpenmelancholie, Tanzlust und coole Reflexion erzeugen kann. Neben dem traditionellen, bayerischen Haushalt, in dem er aufgewachsen ist, sind auch seine musikalischen Reisen in seinen Sound eingeflossen, die ihn nach Süd-, Ost- und Mitteleuropa, sowie in die Türkei, Südamerika, nach Texas und New Orleans geführt haben.