1954, am 28. Dezember, am Tag der unschuldigen Kinder, in Teisendorf als achtes von neun Kindern geboren, wuchs er bei Wolfratshausen auf (es war das vergangenheitsbelastete Geretsried!). Zu Hause wurde ständig gesungen und musiziert. Daraus resultierend – sozusagen aus Notwehr – die Entwicklung einer kräftigen Stimme und das Erlernen zahlreicher großer und möglichst lauter Instrumente (Tuba, Kontrabass, Klavier, Cello). Dann Abitur, Studium an der Hochschule für Musik, Heirat, drei Kinder. Lehramt an einem Münchner Gymnasium. Niederlegung des Lehrmandats und neuer, riskanter Lebensentwurf als Kabarettist.