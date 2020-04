An diesem Mittwoch gilt unsere Reihe "Freunde Streamen Musik" nicht der Musik allein, sondern vor allem der Malerei und wir können dabei zuschauen im Atelier von Gabriele Drexler in der Au. Dorthin hat sie Christian Ude eingeladen, für sie Modell zu sitzen – für eines ihrer "Stundenporträts". Nach Serien wie "Stadtlandschaften", "Täter, Helden Opfer" hat sich die Absolventin der Münchner Kunstakademie der Porträtmalerei zugewandt. Hier saßen ihr unter vielen anderen so verschiedene Persönlichkeiten wie Fritz Wepper, Dieter Dorn oder Michael Graeter Model. Seit kurzem gibt es von Gabriele Drexler "Stundenporträts", die nach einem kurzen Vorgespräch in nur einer Stunde entstehen.