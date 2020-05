Das Jazz-Duo "Elwood & Reßle" hat letztes Jahr sein Album "Three For Two" herausgegeben. Natalie Elwoods Stimme und Josef Reßles virtuoses Klavierspiel bilden eine perfekte Symbiose. Auf ein ausverkauftes Konzert im Jazzclub Unterfahrt folgten weitere Auftritte. Nun können Sie beide als Live-Stream-Konzert der Abendzeitung und der Pasinger Fabrik bei sich zu Hause auftreten lassen. Freiwillige Spenden an die Künstler werden erbeten!