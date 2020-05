Prominente aus der Welt des Sports, darunter 1860-Coach Michael Köllner und Dreifach-Olympiasieger im Biathlon, Michael Greis erzählen dazu in Einblendungen, wie hart auch sie die aktuelle Lage trifft und wie sie sich in Krisenzeiten zum Weitermachen motiviert haben – auch dabei spielten Musik und Humor oft eine wichtige Rolle. Die Kickbox-Weltmeisterin Marie Lang wird von Lisa Heckl in der Pasinger Fabrik dazu live interviewt.