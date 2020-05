Der klassische Pianist, Kabarettist, Texter, Wortverdreher und Oberstudienrat André Hartmann ist ein Homo universalis, was Kunst und Kultur anbelangt. Musikalisch ist er ein Tastenwahnsinniger, der spontan, auch auf Zuruf, alles in alles verwandeln kann. Der Zuruf muss beim coronabedingten Livestream ausbleiben, aber es wurden schon in den letzten Stunden online Wünsche an Hartmann herangetragen.