Party-Location am Freitag "Musée Malade": Nachts feiern im Jagdmuseum

Das Deutsche Jagd- und Fischereimuseum als Party-Location

Wieso auch nicht: Partys in Off-Locations, also an Orten wo normalerweise kein Disco-Betrieb stattfindet, sind seit jeher angesagt. Eine Party in einem imposanten Sakralbau und zwischen Dioramen zur heimischen Tierwelt zu feiern, ist eben nicht alltäglich. Zudem bringt der weiße Saal des Museums, einer Kathedrale aus dem 13. Jahrhundert, mit seiner weitläufigen Freitreppe und den hohen Decken den nötigen Glamour mit. Am Freitag, bei der bereits vierten Party im Museum, wird der weiße Saal zum ersten Mal in voller Größe geöffnet sein. Bisher hatte ein Drittel des etwa 70 Meter langen Gewölbes ausgereicht.