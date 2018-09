Eine Frage an Sie als Betreiber des Schützenzelts auf der Wiesn und gleichzeitig des "Wiesnzelt" am Stiglmaierplatz: Worin liegt der Hauptunterschied?

Im Schützenzelt haben natürlich deutlich mehr Menschen Platz als die rund 2000 im Löwenbräukeller. Dafür gibt es beim "Wiesnzelt" keine Sperrstunde. Das hat den Vorteil, dass die Stimmung nicht abbricht, da es ja keinen Schankschluss gibt. Außerdem haben wir im Schützenzelt nur die Wilderer-Bar, während wir am Stiglmaierplatz verschieden Bars anbieten können.

Herr Greffenius, nach dem Auszug von Wiesnwirt Christian Schottenhamel aus dem Löwenbräukeller haben Sie mit Ludwig Reinbold schon den nächsten Wiesnwirt als Partner. Mit welchem der beiden ist es einfacher zusammenzuarbeiten?

PHILIP GREFFENIUS: Ich muss sagen, meine Zusammenarbeit mit Ludwig Reinbold hat gerade erst begonnen ... aber bis dato läuft sie sehr gut. Punkt (lacht).



Steht an den Plattentellern auf der Laurent-Perrier-Après-Wiesn: Giulia Siegel.

Worin sind sie alle gleich, die Wiesnwirte?

Sie wissen alle ganz genau, was sie wollen. Und sie wissen genau, wie es funktioniert, dass sie es bekommen. Deswegen sind sie wahrscheinlich Wiesnwirte.

Sie veranstalten das "Wiesnzelt" zum 11. Mal. In diesem Jahr heißt das Motto "Alles neu". Was darf man sich darunter vorstellen?

Zum Einen wollen wir die klassische Oktoberfest-Stimmung beibehalten, deswegen heißt es ja auch "Wiesnzelt". Im Festsaal spielt deshalb am Anfang auch wieder die Feldmochinger Blaskappelle und danach die Stimmungsband Bergluft – zwei bekannte und bewährte "Wiesnzelt"- Hausbands quasi.

Après-Wiesn: Moderne Club-Atmosphäre in traditionellen Gemäuern

Was das Neue betrifft, da haben wir den Fokus auf die Laurent-Perrier-Après-Wiesn gelegt. Hier wollen wir in den ohnehin schon renovierten Bereichen, wie zum Beispiel dem Bennosaal, eine moderne und stylische Club-Atmosphäre schaffen.

Auf der Laurent-Perrier-Après-Wiesn legt jeden Abend DJane Giulia Siegel auf.

Da waren uns Ludwig Reinbold und ich sofort einig, dass sie die Richtige ist. Sie hat mit ihrem DJ-Sound dieses Fingerspitzengefühl, auf die Menge einzugehen und sich der momentanen Stimmung im Club anzupassen.

Was gibt’s zum Essen im "Wiesnzelt"?

LUDWIG REINBOLD: Vom Hendl über Spanferkel bis zur Ente sind hier bis 22.30 Uhr alle klassischen Wiesnschmankerl vertreten. Für die Nachteulen servieren wir zur späteren Stunde noch Snacks wie Currywurst oder Flammkuchen.

Was kostet die Maß Bier?

Typisch für den Löwenbräukeller fahren wir auch beim "Wiesnzelt" eine sehr faire Bierpreispolitik. Die Maß wird mit neun Euro weniger als auf der Wiesn kosten.

Wer kommt ins "Wiesnzelt"?

PHILIP GREFFENIUS: Wir haben ja bewusst zwei Veranstaltungen. Die klassische Oktoberfest-Gaudi im Festsaal und die stylischere Laurent-Perrier-Après-Wiesn. Bei Letzterer handelt es sich um etwa 80 Prozent Münchner, während das Publikum im Festsaal über die Hälfte aus überregionalen Gästen besteht.

Sind die meisten Besucher nach der Wiesn nicht schon sturzbetrunken, wenn sie zur Après-Wiesn kommen?

LUDWIG REINBOLD: Natürlich haben die Leute, wenn sie von der Wiesn mit einem Damenschwipps kommen, was getrunken. Aber es ist auf keinen Fall so, dass sich die Gäste hier pausenlos übergeben oder ausfällig werden. Davon habe ich mich vergangenes Jahr sogar selber überzeugt. Ganz im Gegenteil: Das "Wiesnzelt" ist eine bayrisch-anständige Party-Veranstaltung.

Das "Wiesnzelt" am Stiglmaierplatz: Vom 21. September bis 06 Oktober, täglich von 18.30 Uhr bis Open End. Ticketpreise von zehn bis 214,20 Euro. Infos auf daswiesnzelt.de