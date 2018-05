Bayern schickt Trainer auf Workshops und Schulungen in Japan

Die Münchner werden im Rahmen der Kooperation Trainer für Workshops und Schulungen nach Japan schicken, im Gegenzug können die japanischen Verbandstrainer beim FC Bayern an der Trainer-Ausbildung teilzunehmen. Auch sind Freundschaftsspiele zwischen den jeweiligen Jugendmannschaften sowie gemeinsame Trainingslager in München und in der Akademie in Japan geplant. Das Ziel ist es, den japanischen Markt besser zu erschließen.