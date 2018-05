Berlin - FDP-Chef Christian Lindner hat die SPD aufgerufen, im Bundestag gegen den Koalitionspartner Union mit den Liberalen für eine Aufhebung des Abtreibungs-Werbeverbots stimmen. "Die Union verweigert sich einer Modernisierung im Strafrecht", sagte Lindner am Samstag in Berlin beim FDP-Parteitag. Sie handle dabei aus der Angst, konservative Wähler an die AfD zu verlieren. "Angst ist aber ein schlechter Ratgeber für die Modernisierung eines Landes."