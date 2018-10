Paradiesischer Besuch Herzogin Meghan und Prinz Harry landen auf den Fidschi-Inseln

Die schwangere Meghan verzauberte erneut mit ihrem Look. Das weiße Midi-Kleid des australischen Designer-Labels Zimmermann kombinierte sie mit einem weißen Hut von Stephen Jones. Prinz Harry machte in grauem Anzug, schwarzer Krawatte und militärischen Ehren-Medaillen am Revers eine gute Figur. Insgesamt will das Paar drei Tage auf dem Inselstaat verbringen, um mehr über die Kultur der Bewohner erfahren.