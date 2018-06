Sie wohnt in der Nähe, ihre beiden Kinder kommen mehrmals die Woche her, um sich auszutoben und Freunde zu treffen. So wie viele Kinder in der Gegend. Der Ausspruch "Ich bin auf der Wiese", sei ein Standardsatz im Viertel, berichtet auch Max Moosbauer, dessen elfjähriger Sohn fast täglich hierherkommt.