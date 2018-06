Parade zu Ehren der Queen "Trooping the Colour": Freude, Tränen und kein Prinz Louis am Balkon

Zwei Herren dezent unterschiedlichen Alters suchte man bei der "Trooping the Colour"-Parade vergebens auf dem Balkon des Buckingham Palasts und an der Seite der Queen (92). Zum einen den 96-jährigen Prinzgemahl Philip, der schon bei der Kutschfahrt von Elizabeth II. abwesend war - zum anderen den kleinen Prinzen Louis, der erst etwas über einen Monat alt ist (geboren am 23. April 2018). Während der eine sich angesichts seiner Hüftoperation und des anstehenden 97. Geburtstags am morgigen Sonntag (10. Juni) schonte, kam der Tumult für den jüngsten royalen Nachwuchs von Prinz William (35) und Herzogin Kate (36) noch zu früh.