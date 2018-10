Papa und Tochter Kate Hudsons "Reine Liebe"-Video begeistert die Fans

Schauspielerin Kate Hudson (39, "Wie werde ich ihn los - in 10 Tagen?") und Musiker Danny Fujikawa (32) sind erstmals gemeinsam Eltern geworden - und ganz vernarrt in ihr wenige Tage altes Töchterchen Rani Rose Hudson Fujikawa. So weit, so verhältnismäßig normal. Doch das Video, das Hudson nun auf ihrem Instagram-Account hochgeladen hat, zeigt wahrhaft berührende Szenen.