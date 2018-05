Innenverteidiger Isherwood verlässt Bayern

Auch der eher unbekannte Innenverteidiger Thomas Isherwood wird den Verein nach der aktuellen Spielzeit verlassen. Das berichten die schwedischen Zeitungen Aftonbladet und Fotbollskanalen übereinstimmend. Isherwood kam 2015 von IF Bromma aus Schweden nach München, spielte dort zunächst in der U19, später in der zweiten Mannschaft.