SPD auf historischem Tiefpunkt

Wie ernst die Lage ist, zeigt ein Blick in den Terminkalender Merkels. Gleich vier Mal wird sie in der nächsten Woche im hessischen Wahlkampf an der Seite ihres Stellvertreters Volker Bouffier auftreten, am Montag in Kassel und Ortenberg, am Dienstag in Dieburg und am Donnerstag in Fulda, um für ihn zu werben.