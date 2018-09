Palmenpatenschaft in der größten Therme der Welt Therme Erding spendet 5.000 Euro an Kindergarten

Insgesamt 5.000 € Erlös wurde durch die Palmenpatenschaft generiert, der in voller Höhe dem guten Zweck zukommt. Marcus Maier, Geschäftsleiter des Wellenbads in der Therme Erding: „Wir hatten die Idee, eine Aktion ähnlich wie eine Tier-Patenschaften in Zoos anzubieten. Da ist es für uns selbstverständlich, mit dem Roherlös ein soziales Projekt in Erding zu stärken. Vor allem die Unterstützung von Familien und Kinder liegt uns besonders am Herzen. Mein Dank gilt in erster Linie den vielen Paten, ohne deren Mithilfe das Projekt nicht zustande gekommen wäre.“