Nachdem ihr Vater, aus gesundheitlichen Gründen, sein Kommen zur royalen Traumhochzeit abgesagt hat, war auch Meghans Mutter Doria im Gespräch. Thomas Markle (73) hatte am Montag nach einem Skandal um von ihm angeblich fingierte Paparazzi-Bilder seine Teilnahme an der Hochzeit seiner Tochter abgeblasen. Nur um einen Tag später zu verkünden, er komme doch nach England. Am Mittwoch gingen die Spekulationen aufgrund einer Herz-OP des 73-Jährigen weiter. Meghan Markle hatte dann am Donnerstag höchstpersönlich sämtliche Zweifel ausgeräumt: "Bedauerlicher Weise wird mein Vater nicht an unserer Hochzeit teilnehmen".