Der Vater von Meghan Markle, Thomas Markle, wird nicht bei der Hochzeit seiner Tochter mit Prinz Harry am Samstag in Windsor dabei sein. Das teilte die 36 Jahre alte US-Schauspielerin am Donnerstag mit. "Traurigerweise wird mein Vater nicht an unserer Hochzeit teilnehmen", schrieb Markle in einer für das Königshaus ungewöhnlich persönlichen Mitteilung.