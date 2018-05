Palast enthüllt das Design Ein ganz besonderes Wappen für Herzogin Meghan

Herzogin Meghan (36) ist endgültig in der royalen Familie angekommen: Sie hat nun ein sogenanntes "coat of arms", ein eigenes Wappen. Das Design enthüllte der Kensington Palast am Freitag - und es enthält jede Menge versteckte Hinweise. Die Ehefrau von Prinz Harry (33) habe "großes Interesse am Design" gezeigt, erklärte Thomas Woodcock, der "Garter Principal King of Arms", der Wappenkönig der Queen. Sie wollte, dass es "persönlich und repräsentativ" ausfalle.