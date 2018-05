Führt ihr Vater sie zum Altar? Diese Frage beschäftigte Fans der Royals in den vergangenen Wochen. Nun hat der Palast endlich bestätigt, welche Rolle Meghan Markles (36, "Suits") Eltern bei der anstehenden royalen Hochzeit zu Prinz Harry (33) einnehmen werden. Die Mutter der Schauspielerin, Doria Ragland (61), wird am Morgen der Hochzeit, am 19. Mai, zusammen mit ihrer Tochter im Auto zur Kapelle auf Schloss Windsor reisen, während ihr Vater, Thomas Markle (73), seine Tochter zum Altar führen wird. Das geht aus einem offiziellen Statement hervor.