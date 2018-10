München - Am Hauptbahnhof ist in der Nacht von Sonntag auf Montag gegen 2.15 Uhr ein Streit eskaliert: Wie die Bundespolizei berichtet, stritten ein Mann aus Soltau (33) und eine Frau aus Dachau (26) am Ausgang Arnulfstraße miteinander. Im Verlauf des Streits schnippte die 26-Jährige dem Mann ihren Zigarettenstummel ins Gesicht.