Geschenke ohne Plastik

Nicht nur das Drumherum, sprich die Verpackung, ist entscheidend. Sondern auch, was wir an Weihnachten verschenken. Nadine Schubert sagt: "Widersetzen Sie sich dem Trend ‚viel, schnell und bunt’! Sprechen Sie in der Familie an, dass Sie keine billigen Plastikspielsachen für die Kinder möchten, oder dass auch Gebrauchtes verschenkt werden darf." Gerade bei Kinderfahrzeugen und -rädern sei das sinnvoll.