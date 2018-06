Hohn und Spott im Netz – und eine peinliche Pressemitteilung

Reuss selbst und sein Beifahrer hatten Glück im Unglück: sie blieben unverletzt. Allerdings sieht sich der GM-Manager seitdem beißendem Spott ausgesetzt. So wurde sein Titel bei Wikipedia kurzzeitig kreativ ergänzt: Seine ohnehin schon sperrige Job-Bezeichnung "Executive Vice President of Global Product Development, Purchasing and Supply Chain" endete mit dem zusätzlichen Punkt "Pace car crashing", bis sich ein Administrator der Sache annahm. Ebenso verschwand der Hinweis, dass "außer seiner Männlichkeit" bei dem Unfall nichts verletzt wurde.