Was ist speziell bei einer Fernbeziehung wichtig?

Man sollte vorher darüber sprechen, wie häufig und über welches Medium Sie mit dem anderen aus der Ferne in Kontakt kommen wollen. Und wie oft wollen und können Sie sich treffen? Ein regelmäßiger Besuchswechsel ist wichtig, so dass jeder an der Alltagswelt des anderen teilhaben kann. Auch über die finanzielle Belastung muss man sprechen, die eine Fernbeziehung mit sich bringt – und über die emotionale auch.