Bei der diesjährigen "Met Gala" hieß das Motto am Montagabend (Ortszeit): "Affekt: Bemerkungen zur Mode" ("Camp: Notes on Fashion"). Dementsprechend fielen die Outfits aus: Sängerin Katy Perry etwa erschien in einem Kronleuchter-Kostüm auf dem rosafarbenen Teppich. Lady Gaga, eine der Gastgeberinnen, konnte sich offensichtlich nicht entscheiden: Sie wechselte von einem meterlangen pinken Kleid in ein schwarzes, bis sie sich auf den Stufen vor dem Metropolitan Museum of Art nur noch in Unterwäsche und Strumpfhose räkelte.