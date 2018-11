Outfit von Valentino Amber Heard mit Badehaube bei der "Aquaman"-Premiere

In "Aquaman" mit Jason Momoa (39, "Game of Thrones") in der Titelrolle geht es um die Vorgeschichte des halb menschlichen Atlanters Arthur Curry, der sich seinem Schicksal stellen muss, um herauszufinden, wer er wirklich ist. Amber Heard ist als Kriegerin Mera, die Aquaman auf seinen Abenteuern begleitet, in einer Hauptrolle zu sehen. Der Film läuft am 20. Dezember 2018 in den deutschen Kinos an.