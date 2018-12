Outfit stammt von Moschino Rita Ora: Ein Kleid wie für eine Prinzessin?

Dank Moschino fühlte sich Sängerin Rita Ora (28, "Let You Love Me") beim Jingle Bell Ball 2018 des Londoner Radiosenders Capital FM wie eine Prinzessin. Das behauptete sie zumindest auf ihrem Instagram-Account, auf dem sie ein Foto von sich in ihrem Outfit postete. Der Look bestand aus einem kurzen, trägerlosen Mini-Kleid, das am Rücken mit einer riesigen Schleife verziert war. Clou des Designerstückes war aber der aufgedruckte Print.