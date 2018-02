Outdoor Living Schöner Wohnen im Freien

Outdoor-Living: Von Retro bis Urban Jungle

Ihrer Neugier folgend entdecken Besucher inspirierende Gartenideen. So feiert Urban Jungle die Rückkehr üppigen Grüns, dabei darf so viel Exotik einziehen, wie es der Winter in unseren Breitengraden zulässt oder ab Oktober wieder in die Wohnung darf: Monstera, Banane, Farne, alle Palmenarten und Kakteen sowie grüne Wände und Hängepflanzen prägen diese Form des Outdoor Livings. Im Retrostil leben wiederum die 50er, 60er oder 70er neu auf. Die Themeninseln Asia und Skandinavia lassen uns in den Norden oder nach Fernost reisen, während uns die Stilrichtung Chalet in die Berge schickt. Viel Holz, kuscheliges Fell auf Bänken, große Steine und typisch alpine Motive prägen diese Lebensart. Beach House oder auch Costal Living spiegeln hingegen das Leben am Meer wider. Dieses ist geprägt durch viel Weiß, gepaart mit maritimen Elementen – Segel als Sonnenschutz, Muschelgläser, Taue und Anker. Pure zeichnet sich durch natürliche Materialien aus: Stein- oder Holzfußböden. Gemütliche Garten-Lounges in Beige- und Brauntönen mit Ethno-Motiven und eher wenig Grün, dafür aber bitte kultiviert unkultiviert.