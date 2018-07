Polizist reagiert schnell Ottobrunn: Streifenwagen kracht in geöffneten Gully

Ottobrunn - Es war der frühe Morgen am Mittwoch und die Polizeistreife befand sich gerade im Einsatz, war auf der Rosenheimer Landstraße in Ottobrunn unterwegs. Was der Fahrer nicht sehen konnte: ein oder mehrere bislang unbekannte Täter hatten einen Gullydeckel am rechten Fahrbahnrand entfernt. Ein Loch von 40 mal 40 Zentimetern tat sich auf.