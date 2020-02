Osian kam am Sonntag zur Welt Milla Jovovich teilt intimes Still-Bild mit ihrer Tochter

Ihre Tochter Osian Lark Elliot Jovovich-Anderson sei am 2. Februar um 8:56 Uhr zur Welt gekommen, berichtet Jovovich. "Osian ist ein walisischer Jungenname und wird O-shin (Zu Deutsch: O-schin) ausgesprochen." Ihre Tochter habe zwei weitere Namen, da sich die Familie nicht entscheiden konnte, so die frischgebackene Dreifach-Mutter. Am Ende gerät Jovovich ins Schwärmen: "Sie ist so wundervoll. Ihr Haar ist heller als das unserer ersten beiden Mädchen. Und sie ist bereits sehr stark. Wir sind so dankbar und ganz vernarrt in sie." Jovovich verspricht ihren Followern, dass sie bald noch mehr Bilder posten werde. "Aber wir sind alle erschöpft, weil die letzten Nächte verrückt waren!"