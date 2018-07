Organisatoren sind zufrieden 250.000 Besucher beim Münchner "Faust"-Festival

"Dass dieses Festival beim Publikum so gut angekommen ist, übertrifft alle unsere Erwartungen", sagte der Geschäftsführer des Gasteigs, Max Wagner. Der Direktor der Kunsthalle München, Roger Diederen, resümierte: "Die vielen unterschiedlichen Aspekte des "Faust"-Stoffes haben München als Kulturstadt leuchten lassen." Das Programm hatte Ausstellungen, Lesungen, Konzerte und Theateraufführungen umfasst. Auch Kurioses wurde geboten: Der Pudel als Symbolfigur aus Goethes Tragödie war in der Innenstadt als Statue aufgestellt; in einer Münchner Brauerei wurde "Faustus" Weizenbock serviert.