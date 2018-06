München - Am 14. Juni 2018 startet in Russland die Fußball-WM 2018 in Russland. Titelverteidiger ist Deutschland, die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw möchte sich gerne den fünften Stern sichern. Doch auf dem Weg ins Finale im Moskauer Luschniki-Stadion wartet keine Laufkundschaft.