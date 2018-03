Opposition gegen Söder Verkauf der GBW-Wohnungen: "Ein Massaker am Wohnungsmarkt"

FW-Chef Aiwanger bezeichnete den Verkauf der 32 000 Wohnungen gestern als "schmutzigen Deal zum Schaden Bayerns und der Mieter", als "Massaker am Wohnungsmarkt", das es aufzuklären gelte. Schließlich seien die Folgen für viele Bewohner weitreichend gewesen, so Rinderspacher: In seinem Stimmkreis Neuperlach etwa seien die Mieten unmittelbar nach dem Verkauf um 20 Prozent und später um weitere 15 Prozent gestiegen. Und jetzt laufe die auf den Wonungen liegende Sozialcharta aus. Seit Jahren mahne man mehr Transparenz in dieser Sache an, kritisierte die Chefin der Grünen-Fraktion, Katharina Schulze. Erst jetzt bewege sich etwas.

Justizminister Winfried Bausback (CSU) will dem Landtag die Akten zu den ergebnislos beendeten Ermittlungen der Staatsanwaltschaft München I zugänglich machen.

Zudem gewährte das Finanzministerium der Opposition am Dienstagabend kurzfristig Einblick in die Investorenliste der Patrizia beim GBW-Verkauf. "Kein Schwarzgeld, sondern nur Sparkassen, Versicherungen, Pensionskassen und berufsständische Versorgungswerke", twitterte der CSU-Abgeordnete Ernst Weidenbusch aus der geheimen Sitzung.

Überdies geht die Patrizia AG jetzt juristisch dagegen vor, mit unlauteren Machenschaften in Verbindung gebracht zu werden - in Form einer einstweiligen Verfügung gegen das "Handelsblatt" und eines Anwaltschreibens an die Landtags-Opposition, in dem vor unwahren Behauptungen auf der Pressekonferenz gewarnt wurde.