Opfer von Cyber-Mobbing Millie Bobby Brown: Ein homophobes Meme vertreibt sie von Twitter

Twitter-User ergänzen auf ironische Art und Weise Bilder von Millie Bobby Brown mit homophoben Aussagen. "Vulture" zufolge sei der Witz dahinter, dass es für die Verfasser dieser Tweets unvorstellbar sei, dass die 14-Jährige in irgendeiner Art und Weise gewalttätig oder intolerant handle. Trotz ihrer 14 Jahre wisse Brown bereits genau, wofür sie ihre Berühmtheit einsetze. So hat sie es zum Beispiel als bisher jüngster Star in die Liste des "Time"-Magazins der 100 einflussreichsten Personen für das Jahr 2018 geschafft.