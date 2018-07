Opfer qualvoll verblutet Mitbewohner Penis abgetrennt: Gericht weist Täter in Klinik ein

Landshut - Der 48-Jährige aus Kasachstan hatte in dem Prozess gestanden, in der Unterkunft in Eggenfelden (Landkreis Rottal-Inn) seinem Mitbewohner im September 2017 den Penis mit einem Messer abgetrennt zu haben. Zuvor hatte er mit einem Pflasterstein auf den Kopf des 28-Jährigen eingeschlagen und ihn gefesselt.