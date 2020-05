Waldperlach - Gegen viertel vor vier Uhr am frühen Montagmorgen bestiegen die beiden Unbekannten am U-Bahnhof Petuelring das Taxi eines 53-Jährigen aus Holzkirchen. Sie gaben als Ziel den S-Bahnhof Ottobrunn an. Einmal durch ganz München, vom Nordwesten nach Südosten.