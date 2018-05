Die ehemalige Skirennläuferin Maria Höfl-Riesch (33, "Geradeaus: Höhen und Tiefen meines Lebens") liegt nach einem Bootsunfall am Gardasee in einem italienischen Krankenhaus. "Leider hat's mich ein bisschen erwischt. Ein kleiner Bootsunfall am Gardasee. Ellbogen gebrochen, einige Prellungen und ein kleiner Cut am Auge. Werde gleich morgen früh in Brescia operiert. Drückt mir die Daumen", ließ sie ihre Fans auf Instagram am Samstagabend wissen.